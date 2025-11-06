Visite de l’entreprise DONGE Cousances-lès-Triconville – Agence COMMERCY

Visite de l’entreprise DONGE Jeudi 6 novembre, 08h00 Cousances-lès-Triconville – Agence COMMERCY Meuse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-06T08:00:00+01:00 – 2025-11-06T11:00:00+01:00

Fin : 2025-11-06T08:00:00+01:00 – 2025-11-06T11:00:00+01:00

Dans le cadre de la Semaine Nationale de l’Emploi Agroalimentaire, venez découvrir les coulisses de l’entreprise DONGE!

Présentation de l’entreprise et des métiers, suivie d’une visite guidée des installations.

Cousances-lès-Triconville – Agence COMMERCY 55500 Cousances-lès-Triconville 55500 Meuse Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/524502 »}]

Dans le cadre de la Semaine Nationale de l’Emploi Agroalimentaire, venez découvrir les coulisses de l’entreprise DONGE! 1 jeune 1 solution La semaine de l’industrie