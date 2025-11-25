Visite de l’entreprise DUCHENE INDUSTRIES à RUY-MONCEAU 230 chemin de Rosière 38300 RUY MONCEAU RUY MONCEAU

Visite de l’entreprise DUCHENE INDUSTRIES à RUY-MONCEAU Mardi 25 novembre, 09h15 230 chemin de Rosière 38300 RUY MONCEAU Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-25T09:15:00+01:00 – 2025-11-25T11:15:00+01:00

Fin : 2025-11-25T09:15:00+01:00 – 2025-11-25T11:15:00+01:00

Les apprentis de l’ELAG de Grenoble visitent l’entreprise DUCHENE INDUSTRIES, qui assure des prestations complètes : approvisionnement en matières premières, usinage, assemblage et l’ensemble des opérations spéciales associées, telles que le taillage ou la rectification.

Visite de l’entreprise et rencontre avec les salariés.

230 chemin de Rosière 38300 RUY MONCEAU 38300 RUY MONCEAU 38300 Isère Auvergne-Rhône-Alpes http://www.udimec.fr

