Visite de l’entreprise DYNSO Mazères-sur-Salat – Agence SAINT GAUDENS Mazères-sur-Salat

Visite de l’entreprise DYNSO Vendredi 21 novembre, 08h00 Mazères-sur-Salat – Agence SAINT GAUDENS Haute-Garonne

Début : 2025-11-21T08:00:00 – 2025-11-21T10:00:00

Fin : 2025-11-21T08:00:00 – 2025-11-21T10:00:00

Venez visiter une entreprise 100% dédiée aux énergies renouvelables !!! DYNSO, PME une d’une dizaine de personnes, basée dans le sud-ouest à Mazères -sur-Salat vous ouvre ses portes pour une visite guidée. Spécialisée depuis plus de 50 ans dans le domaine de la production hydroélectrique et depuis 2014, Dynelec intervient également dans la production d’énergie Biogaz.

Visite de l’entreprise et rencontre avec le recruteur.

Mazères-sur-Salat – Agence SAINT GAUDENS 31260 Mazères-sur-Salat Mazères-sur-Salat 31260 Haute-Garonne Occitania

Venez visiter une entreprise 100% dédiée aux énergies renouvelables !!! La semaine de l’industrie Découverte secteur / métier