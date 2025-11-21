Visite de l’entreprise Edvance Edvance Montrouge

Visite de l’entreprise Edvance Edvance Montrouge vendredi 21 novembre 2025.

Visite de l’entreprise Edvance Vendredi 21 novembre, 14h00 Edvance Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-21T14:00:00+01:00 – 2025-11-21T17:00:00+01:00

Fin : 2025-11-21T14:00:00+01:00 – 2025-11-21T17:00:00+01:00

Edvance 165 AVENUE PIERRE BROSSOLETTE Montrouge 92120 Quartier Plein Sud Hauts-de-Seine Île-de-France

Visite de l’entreprise et présentation des métiers !