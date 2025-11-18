Visite de l’entreprise EON MOTORS Malijai (04) Malijai – Agence DIGNE Malijai

Visite de l’entreprise EON MOTORS Malijai (04) Mardi 18 novembre, 13h30 Malijai – Agence DIGNE Alpes-de-Haute-Provence

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-18T13:30:00+01:00 – 2025-11-18T15:30:00+01:00

Fin : 2025-11-18T13:30:00+01:00 – 2025-11-18T15:30:00+01:00

Venez visiter l’entreprise EON MOTORS, spécialisée dans le développement de la mobilité douce. C’est l’occasion de visiter un site de production industrielle à taille humaine. Au coeur des Alpes de Haute-Provence, une équipe passionnée développe différents modèles d’un mini véhicule électrique dimensionné pour s’adapter à votre activité et à vos usages, la Weez. Vous offrir le Maximum avec le Minimum pour répondre à vos usages du quotidien, telle est la mission de Weez.

Accueil sur site à 14h00

Malijai – Agence DIGNE 04350 Malijai Malijai 04350 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/522540 »}]

Venez visiter l’entreprise EON MOTORS, spécialisée dans le développement de la mobilité douce. C’est l’occasion de visiter un site de production industrielle à taille humaine. La semaine de l’industrie Découverte secteur / métier