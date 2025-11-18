Visite de l’entreprise ERARD à Chavanoz Chavanoz – Agence TIGNIEU JAMEYZIEU Chavanoz

Dans le cadre de la semaine de l’industrie, venez visiter et découvrir l’entreprise ERARD spécialisée dans la fabrication de supports TV et de caves à vin. Venez échanger avec la directrice des ressources humaines qui saura vous présenter l’entreprise et les opportunités d’emploi.

Merci de vous présenter à partir de 13h20 sur le parking de l’entreprise ERARD située 4 ROUTE DE LA PLAINE 38230 CHAVANOZ. Vous ferez partie d’un groupe d’une dizaine de personnes accompagnées par des agents de France

