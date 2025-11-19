Visite de l’entreprise ETEX FRANCE EXTERIORS Saint-Grégoire – Agence RENNES NORD Saint-Grégoire

Visite de l’entreprise ETEX FRANCE EXTERIORS Mercredi 19 novembre, 08h00 Saint-Grégoire – Agence RENNES NORD Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-19T08:00:00+01:00 – 2025-11-19T11:00:00+01:00

Fin : 2025-11-19T08:00:00+01:00 – 2025-11-19T11:00:00+01:00

Semaine de l’Industrie : Découvrez ETEX FRANCE EXTERIORS à Saint-Grégoire, fabricant d’ardoises Vous êtes un•e professionnelle du contrôle qualité, de la conduite de machines, cariste, electromecanicien•ne , opérateur•trice de production ? Ne manquez pas l’opportunité de rencontrer ETEX FRANCE EXTERIORS à Saint-Grégoire lors de la Semaine de l’Industrie ! Vous n’êtes pas professionnel•e dans ces métiers mais vous souhaitez découvrir un ou plusieurs de ces métiers , cette visite est aussi faite

Saint-Grégoire – Agence RENNES NORD 35760 Saint-Grégoire Saint-Grégoire 35760 Quartiers Nord-Ouest Ille-et-Vilaine Brittany [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/520214 »}]

Semaine de l’Industrie : Découvrez ETEX FRANCE EXTERIORS à Saint-Grégoire, fabricant d’ardoises Vous êtes un•e professionnelle du contrôle qualité, de la conduite de machines, cariste, electromecani La semaine de l’industrie 1 jeune 1 solution