Visite de l’entreprise EURO INFORMATION SERVICES EURO INFORMATION SERVICES Mulhouse
Visite de l’entreprise EURO INFORMATION SERVICES EURO INFORMATION SERVICES Mulhouse jeudi 20 novembre 2025.
Visite de l’entreprise EURO INFORMATION SERVICES Jeudi 20 novembre, 09h00 EURO INFORMATION SERVICES Collectivité européenne d’Alsace
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-11-20T09:00:00+01:00 – 2025-11-20T11:00:00+01:00
Fin : 2025-11-20T09:00:00+01:00 – 2025-11-20T11:00:00+01:00
Visite de l’entreprise par des élèves en BTS CIEL du Lycée Louis Armand
EURO INFORMATION SERVICES 35 rue Eugène Ducretet, 68200 MULHOUSE Mulhouse 68200 Dornach Collectivité européenne d’Alsace Grand Est
Visite d’entreprise