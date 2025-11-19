Visite de l’entreprise EUROGLAS à Hombourg Hombourg – Agence MULHOUSE DROUOT Hombourg

Visite de l'entreprise EUROGLAS à Hombourg Mercredi 19 novembre, 13h00 Hombourg – Agence MULHOUSE DROUOT European Collectivity of Alsace

Début : 2025-11-19T13:00:00 – 2025-11-19T15:00:00

A l’occasion de la « semaine de l’industrie », nous vous proposons « d’entrer au coeur de l’Industrie » avec une visite encadrée de l’entreprise EUROGLAS. L’entreprise qui recense actuellement des besoins en recrutement sur des postes d’ Opérateur Logistique, de Technicien de Production et d’opérateur Découpe, nous ouvre ses portes afin de nous faire découvrir in situ les postes concernés. Cette visite concernera un petit groupe de personnes portant un intérêt certain et confirmé sur l’un de ces pos

A l’occasion de la « semaine de l’industrie », nous vous proposons « d’entrer au coeur de l’Industrie » avec une visite encadrée de l’entreprise EUROGLAS. La semaine de l’industrie 1 jeune 1 solution