Visite de l’entreprise Exameca route de l’aéroport, 64121 Serres-Castet Serres-Castet

Visite de l’entreprise Exameca Mercredi 19 novembre, 13h45 route de l’aéroport, 64121 Serres-Castet Pyrénées-Atlantiques
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-11-19T13:45:00 – 2025-11-19T15:45:00
Fin : 2025-11-19T13:45:00 – 2025-11-19T15:45:00
Nous avons le plaisir de vous inviter à venir découvrir notre entreprise, spécialisée dans les pièces aéronautiques lors d’une journée portes ouvertes !
C’est l’occasion parfaite de :
-
Découvrir notre univers et nos métiers
-
Visiter nos locaux et nos ateliers
-
Rencontrer notre équipe passionnée
-
Échanger autour de notre savoir-faire et de nos projets
route de l'aéroport, 64121 Serres-Castet route de l'aéroport, 64121 Serres-Castet Serres-Castet 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
