Visite de l’entreprise Exameca route de l’aéroport, 64121 Serres-Castet Serres-Castet mercredi 19 novembre 2025.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-19T13:45:00 – 2025-11-19T15:45:00

Fin : 2025-11-19T13:45:00 – 2025-11-19T15:45:00

Nous avons le plaisir de vous inviter à venir découvrir notre entreprise, spécialisée dans les pièces aéronautiques lors d’une journée portes ouvertes !

C’est l’occasion parfaite de :

Découvrir notre univers et nos métiers

Visiter nos locaux et nos ateliers

Rencontrer notre équipe passionnée

Échanger autour de notre savoir-faire et de nos projets

coralie.bounhoure@ad-industries.fr

