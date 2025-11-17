Visite de l’entreprise Flowserve Pompes Arnage

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-17T10:00:00 – 2025-11-17T12:00:00

Fin : 2025-11-17T10:00:00 – 2025-11-17T12:00:00

Découvrez l’activité et les métiers de cette entreprise, fabricant mondial de pompes industrielles.

Flowserve Pompes 13 rue maurice trintignant, 72 230 arnage Arnage 72230 Sarthe Pays de la Loire

Visite d’entreprise de la métallurgie industrie sarthe