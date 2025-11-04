Visite de l’entreprise FRAMATOME à Jarrie 291 route de l’Electro Chimie 38560 Jarrie Jarrie

Visite de l’entreprise FRAMATOME à Jarrie Mardi 4 novembre, 09h00 291 route de l’Electro Chimie 38560 Jarrie Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-04T09:00:00+01:00 – 2025-11-04T11:00:00+01:00

Fin : 2025-11-04T09:00:00+01:00 – 2025-11-04T11:00:00+01:00

Les élèves du Lycée des Charmilles de St Martin d’Hères visitent l’entreprise FRAMATOME, acteur international majeur de la filière nucléaire reconnu pour ses solutions innovantes et ses technologies à forte valeur ajoutée pour la conception, la construction, la maintenance et le développement du parc nucléaire mondial.

Visite de l’entreprise et rencontre avec les salariés.

291 route de l’Electro Chimie 38560 Jarrie Jarrie Jarrie 38560 Isère Auvergne-Rhône-Alpes http://www.udimec.fr

L’industrie ouvre ses portes

UIMM