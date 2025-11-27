Visite de l’entreprise FRANCE ALU COLOR à Marcilloles 103 chemin des Muriers 38260 Marcilloles Marcilloles

Visite de l’entreprise FRANCE ALU COLOR à Marcilloles Jeudi 27 novembre, 14h00 103 chemin des Muriers 38260 Marcilloles Isère

Les élèves du Lycée de l’Edit à Roussillon visitent l’entreprise FRANCE ALU COLOR, spécialiste du thermolaquage sur aluminium depuis plus 30 ans.

Visite de l’entreprise et rencontre avec les salariés.

103 chemin des Muriers 38260 Marcilloles Isère Auvergne-Rhône-Alpes

