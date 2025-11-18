Visite de l’entreprise GARDNER Aérospace à MAZERES Agence PAMIERS Pamiers

Visite de l’entreprise GARDNER Aérospace à MAZERES Mardi 18 novembre, 08h30 Agence PAMIERS Ariège

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Dans le cadre de la semaine de l’industrie, l’entreprise GARDNER Aérospace ouvre ses portes pour une découverte de son activité et de ses métiers.

Accueil sur le site de l’entreprise à 9 h 30 Inscription obligatoire sur « Mes évènements emploi »

Agence PAMIERS 09100 Pamiers Pamiers 09100 Ariège Occitania

La semaine de l'industrie