Visite de l’entreprise GONZALES GROUPE à Estrablin Gonzales Groupe Estrablin

Visite de l’entreprise GONZALES GROUPE à Estrablin Lundi 17 novembre, 14h00 Gonzales Groupe Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-17T14:00:00+01:00 – 2025-11-17T16:00:00+01:00

Fin : 2025-11-17T14:00:00+01:00 – 2025-11-17T16:00:00+01:00

Les élèves du collège Luzy Dufeillant de Beaurepaire découvrent les métiers et savoir-faire de l’entreprise Gonzales Groupe.

Visite des ateliers et rencontre avec les salariés.

Fondée en 1971 par André Gonzales, la société est spécialisée en conception, fabrication et intégration de machines spéciales, de lignes de process clé en main et d’outillage complexe.

Gonzales Groupe 761 route de la Bougie Estrablin 38780 Isère Auvergne-Rhône-Alpes http://www.udimec.fr

L’industrie ouvre ses portes

UIMM