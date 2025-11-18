Visite de l’entreprise GONZALES GROUPE à Estrablin Gonzales Groupe Estrablin

Visite de l’entreprise GONZALES GROUPE à Estrablin Mardi 18 novembre, 09h30 Gonzales Groupe Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-18T09:30:00+01:00 – 2025-11-18T11:00:00+01:00

Fin : 2025-11-18T09:30:00+01:00 – 2025-11-18T11:00:00+01:00

Les élèves du collège Brassens de Pont-l’Evêque découvrent les métiers et savoir-faire de l’entreprise GONZALES GROUPE, société spécialisée en conception, fabrication et intégration de machines spéciales, de lignes de process clé en main et d’outillage complexe.

Visite des ateliers et rencontre avec les salariés.

Gonzales Groupe 761 route de la Bougie Estrablin 38780 Isère Auvergne-Rhône-Alpes http://www.udimec.fr

L’industrie ouvre ses portes

UIMM