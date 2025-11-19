Visite de l’entreprise GRAPHITEC à Froges 2 rue Jacques Brel 38190 Froges Froges

Visite de l’entreprise GRAPHITEC à Froges Mercredi 19 novembre, 10h00 2 rue Jacques Brel 38190 Froges Isère

Début : 2025-11-19T10:00:00+01:00 – 2025-11-19T12:00:00+01:00

Fin : 2025-11-19T10:00:00+01:00 – 2025-11-19T12:00:00+01:00

Les demandeurs d’emploi découvrent les métiers et savoir-faire de l’entreprise GRAPHITEC, entreprise de mécanique générale spécialisée dans l’usinage du graphite, carbone, feutres graphite et matériaux composites.

Visite des ateliers et rencontre avec les salariés.

2 rue Jacques Brel 38190 Froges Isère Auvergne-Rhône-Alpes http://www.udimec.fr

L’industrie ouvre ses portes

UIMM