Visite de l’entreprise GROUPE ATLANTIC GROUPE ATLANTIC – SIte de St-Louis Saint-Louis

Visite de l’entreprise GROUPE ATLANTIC Vendredi 21 novembre, 09h00 GROUPE ATLANTIC – SIte de St-Louis Collectivité européenne d’Alsace

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-21T09:00:00 – 2025-11-21T11:00:00

Visite de l’entreprise par des étudiants en Classe Prépa de l’ENSISA

GROUPE ATLANTIC – SIte de St-Louis Rue de Lucelle, 68300 SAINT-LOUIS

Visite d’une entreprise industrielle