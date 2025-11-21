Visite de l’entreprise Gruau Gruau Le Mans

Visite de l’entreprise Gruau Vendredi 21 novembre, 09h30 Gruau Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-21T09:30:00+01:00 – 2025-11-21T11:00:00+01:00

Fin : 2025-11-21T09:30:00+01:00 – 2025-11-21T11:00:00+01:00

Notre métier est de réaliser des transformations unitaires ou des flottes personnalisées pour apporter toutes solutions de mobilité professionnelle à nos clients.Consultez le site internet : https://www.gruau-lemans.com/ pour découvrir les activités et les savoir-faire de l’entreprise

Gruau 52 Bd Pierre Lefaucheux, 72000 Le Mans Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://decouvrirlindustrie-pdl.fr/ »}] [{« link »: « https://www.gruau-lemans.com/ »}]

Spécialiste de la conception et de la réalisation de véhicules utility-terre « sur-mesure ». fabriqué en France carrosserie industrielle