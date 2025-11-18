VISITE DE L’ENTREPRISE HAFNER A SAINT-GALMIER BISCUITS HAFNER Saint-Galmier

VISITE DE L'ENTREPRISE HAFNER A SAINT-GALMIER Mardi 18 novembre, 14h00

Début : 2025-11-18T14:00:00 – 2025-11-18T16:00:00

Fin : 2025-11-18T14:00:00 – 2025-11-18T16:00:00

L’entreprise HAFNER ouvre ses ateliers de fabrication dans le cadre de la semaine de l’industrie, venez découvrir les processs de fabrication des pâtisseries prêt à garnir telles que : Feuilles de génoises, kits génoises charlotte, fonds de tartes, choux à garnir, savarins.

BISCUITS HAFNER RTE DE BELLEGARDE 42330 SAINT-GALMIER Saint-Galmier 42330 Loire Auvergne-Rhône-Alpes

VISITE DE L’ATELIER DE FABRICATION.L’ENTREPRISE HAFNER EST UN Acteur de référence de la pâtisserie industrielle en France et au Canada. visite entreprise agroalimentaire loire