Visite de l’entreprise INVEHO INVEHO UAB Achiet-le-Grand

Visite de l’entreprise INVEHO INVEHO UAB Achiet-le-Grand samedi 20 septembre 2025.

Visite de l’entreprise INVEHO Samedi 20 septembre, 09h00 INVEHO UAB Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Visite guidée de l’entreprise spécialisée dans la maintenance de wagons de fret.

Visitez les ateliers et découvrez les différents types de wagons. Présentation des métiers de la maintenance.

*Réservation obligatoire Bureau d’Information Touristique de Bapaume par téléphone 03.21.59.89.84, sur place 10 place Faidherbe ou sur internet : https://aifonline.eu/wp-content/uploads/2025/08/Landing-page-patrimoine.html.

INVEHO UAB Rue de Paris, 62121 Achiet-le-Grand Achiet-le-Grand 62121 Gare-Senelle-Pont de Paris Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« link »: « https://aifonline.eu/wp-content/uploads/2025/08/Landing-page-patrimoine.html »}]

Visite guidée de l’entreprise spécialisée dans la maintenance de wagons de fret.

@INVEHO