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Visite de l’entreprise Jacquenet Malin Village de Touillon Touillon

Visite de l’entreprise Jacquenet Malin Village de Touillon Touillon mardi 7 juillet 2026.

Lieu : Village de Touillon

Adresse : Rdv Hameau du Petit-Jailly à Touillon

Ville : 21500 Touillon

Département : Côte-d'Or

Début : mardi 7 juillet 2026

Fin : mardi 7 juillet 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit Gratuit

Touillon

Visite de l’entreprise Jacquenet Malin

Village de Touillon Rdv Hameau du Petit-Jailly à Touillon Touillon Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 14:00:00
fin : 2026-07-07 16:00:00

Date(s) :
2026-07-07

Après un point historique de l’entreprise, vous pourrez suivre la fabrication d’un manche d’outils en découvrant les ateliers de la scierie, du tournage, de la finition et enfin de l’emballage et de l’expédition.
Vous comprendrez l’importance du choix du bois, les exigences du métier et la démarche RSE.
Les équipes seront ravies de vous faire découvrir leur savoir-faire.   .

Village de Touillon Rdv Hameau du Petit-Jailly à Touillon Touillon 21500 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 92 53 81  ot.montbard@gmail.com

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English : Visite de l’entreprise Jacquenet Malin

L’événement Visite de l’entreprise Jacquenet Malin Touillon a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Montbardois | 2*