Visite de l’entreprise Jacquenet Malin Village de Touillon Touillon

Touillon

Visite de l’entreprise Jacquenet Malin

Village de Touillon Rdv Hameau du Petit-Jailly à Touillon Touillon Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 14:00:00

fin : 2026-07-07 16:00:00

Date(s) :

2026-07-07

Après un point historique de l’entreprise, vous pourrez suivre la fabrication d’un manche d’outils en découvrant les ateliers de la scierie, du tournage, de la finition et enfin de l’emballage et de l’expédition.

Vous comprendrez l’importance du choix du bois, les exigences du métier et la démarche RSE.

Les équipes seront ravies de vous faire découvrir leur savoir-faire. .

Village de Touillon Rdv Hameau du Petit-Jailly à Touillon Touillon 21500 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 92 53 81 ot.montbard@gmail.com

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English : Visite de l’entreprise Jacquenet Malin

L’événement Visite de l’entreprise Jacquenet Malin Touillon a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Montbardois | 2*