Visite de l’entreprise JAY ELECTRONIC à Saint-Ismier 37 allée de Chmprond – 38330 SAINT ISMIER Saint-Ismier

Visite de l’entreprise JAY ELECTRONIC à Saint-Ismier Jeudi 27 novembre, 14h00 37 allée de Chmprond – 38330 SAINT ISMIER Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-27T14:00:00+01:00 – 2025-11-27T15:30:00+01:00

Fin : 2025-11-27T14:00:00+01:00 – 2025-11-27T15:30:00+01:00

Les élèves du Lycée Grésivaudan de Meylan visitent l’entreprise JAY ELECTRONIC, premier fabricant français de radiocommandes industrielles sécuritaires.

Visite de l’entreprise et rencontre avec les salariés.

37 allée de Chmprond – 38330 SAINT ISMIER SAINT ISMIER Saint-Ismier 38330 Isère Auvergne-Rhône-Alpes http://www.udimec.fr

