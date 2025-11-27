Visite de l’entreprise JAY ELECTRONIC à Saint-Ismier 37 allée de Chmprond – 38330 SAINT ISMIER Saint-Ismier
Visite de l’entreprise JAY ELECTRONIC à Saint-Ismier 37 allée de Chmprond – 38330 SAINT ISMIER Saint-Ismier jeudi 27 novembre 2025.
Visite de l’entreprise JAY ELECTRONIC à Saint-Ismier Jeudi 27 novembre, 14h00 37 allée de Chmprond – 38330 SAINT ISMIER Isère
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-11-27T14:00:00+01:00 – 2025-11-27T15:30:00+01:00
Fin : 2025-11-27T14:00:00+01:00 – 2025-11-27T15:30:00+01:00
Les élèves du Lycée Grésivaudan de Meylan visitent l’entreprise JAY ELECTRONIC, premier fabricant français de radiocommandes industrielles sécuritaires.
Visite de l’entreprise et rencontre avec les salariés.
37 allée de Chmprond – 38330 SAINT ISMIER SAINT ISMIER Saint-Ismier 38330 Isère Auvergne-Rhône-Alpes http://www.udimec.fr
L’industrie ouvre ses portes
UIMM