Visite de l’entreprise JCL INGENIERIE JCL INGENIERIE Val-de-Reuil

Visite de l’entreprise JCL INGENIERIE Mardi 18 novembre, 10h30 JCL INGENIERIE Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-18T10:30:00+01:00 – 2025-11-18T11:30:00+01:00

Fin : 2025-11-18T10:30:00+01:00 – 2025-11-18T11:30:00+01:00

JCL Ingénierie, conception et réalisation de machines spéciales.

JCL INGENIERIE 1 rue des faconniers Val-de-Reuil 27100 Eure Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://www.linscription.com/pro/activite-229355 »}]

Venez découvrir l’entreprise JCL INGENIERIE lors de la Semaine de l’Industrie 2025