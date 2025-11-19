Visite de l’entreprise JRMP Industrie JRMP INDUSTRIE Fleury-sur-Andelle

Visite de l’entreprise JRMP Industrie JRMP INDUSTRIE Fleury-sur-Andelle mercredi 19 novembre 2025.

Visite de l’entreprise JRMP Industrie Mercredi 19 novembre, 09h00 JRMP INDUSTRIE Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-19T09:00:00 – 2025-11-19T09:30:00

Fin : 2025-11-19T09:00:00 – 2025-11-19T09:30:00

L’entreprise JMRP INDUSTRIES est spécialisée dans l’usinage de pièces métalliques de grandes dimensions, la chaudronnerie, la tuyauterie et les automatismes industriels. Elle intervient principalement dans les secteurs de l’aéronautique, de l’automobile, de la chimie et du nucléaire. Dans le cadre de son développement, l’entreprise souhaite renforcer ses équipes et augmenter son effectif.

JRMP INDUSTRIE 9 rue augustin leonard Fleury-sur-Andelle 27380 Eure Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://www.linscription.com/pro/activite-225591 »}]

Venez découvrir l’entreprise JRMP Industrie lors de la Semaine de l’Industrie 2025