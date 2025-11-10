Visite de l’entreprise JULBO rue lacuzon, 39400 longchaumois Longchaumois

Début : 2025-11-10T09:30:00+01:00 – 2025-11-10T11:30:00+01:00

Fin : 2025-11-10T09:30:00+01:00 – 2025-11-10T11:30:00+01:00

Le dispositif CLEE (Comité Local Ecole Entreprise) permet aux élèves de troisième de visiter des entreprises. Dans ce cadre, les élèves du collège du territoire Haut-Jura Arcade communauté vont pouvoir visiter la société JULBO.

rue lacuzon, 39400 longchaumois Longchaumois Jura Bourgogne-Franche-Comté

visite des élèves de 3ieme dans le cadre des clés de l’industrie