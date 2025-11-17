Visite de l’Entreprise LAFARGE Martres-Tolosane – Agence SAINT GAUDENS Martres-Tolosane

Visite de l’Entreprise LAFARGE Martres-Tolosane – Agence SAINT GAUDENS Martres-Tolosane lundi 17 novembre 2025.

Visite de l’Entreprise LAFARGE Lundi 17 novembre, 09h00 Martres-Tolosane – Agence SAINT GAUDENS Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-17T09:00:00 – 2025-11-17T11:00:00

Fin : 2025-11-17T09:00:00 – 2025-11-17T11:00:00

Visitez Lafarge et découvrez des opportunités professionnelles ! Vous êtes à la recherche d’un nouveau défi professionnel ? Lafarge propose actuellement plusieurs postes en maintenance et production : • Technicien de maintenance • Mécanicien de maintenance • Électricien industriel • Chaudronnier soudeur

Avant la visite il y aura un test de sécurité informatique à faire. Le test sera envoyé par mail aux participants . Il faudra nous indiquer votre pointure et votre taille de vêtements pour les E

Martres-Tolosane – Agence SAINT GAUDENS 31220 Martres-Tolosane Martres-Tolosane 31220 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/522508 »}]

Visitez Lafarge et découvrez des opportunités professionnelles ! La semaine de l’industrie Recrutement