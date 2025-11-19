Visite de l’entreprise Legrand Legrand Sillé-le-Guillaume

Visite de l’entreprise Legrand Mercredi 19 novembre, 09h00 Legrand Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-19T09:00:00+01:00 – 2025-11-19T11:00:00+01:00

Fin : 2025-11-19T09:00:00+01:00 – 2025-11-19T11:00:00+01:00

Consultez le site internet www.https://www.legrand.fr/ pour découvrir les activités et les savoir-faire de l’entreprise

Legrand 80 route d’Evron, 72140 sillé le Guillaume Sillé-le-Guillaume 72140 Sarthe Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://decouvrirlindustrie-pdl.fr/ »}] [{« link »: « http://www.https://www.legrand.fr/ »}]

Spécialiste mondial des infrastructures électriques et numériques du bâtiment Electronique équipements électriques