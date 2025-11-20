Visite de l’entreprise Legrand Legrand Sillé-le-Guillaume
Visite de l’entreprise Legrand Legrand Sillé-le-Guillaume jeudi 20 novembre 2025.
Visite de l’entreprise Legrand Jeudi 20 novembre, 09h00 Legrand Sarthe
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-11-20T09:00:00+01:00 – 2025-11-20T11:00:00+01:00
Fin : 2025-11-20T09:00:00+01:00 – 2025-11-20T11:00:00+01:00
Consultez le site internet www.https://www.legrand.fr/ pour découvrir les activités et les savoir-faire de l’entreprise
Legrand 80 route d’Evron, 72140 sillé le Guillaume Sillé-le-Guillaume 72140 Sarthe Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://decouvrirlindustrie-pdl.fr/ »}] [{« link »: « http://www.https://www.legrand.fr/ »}]
Spécialiste mondial des infrastructures électriques et numériques du bâtiment Electronique équipements électriques