Visite de l’entreprise LeLabPlus Capstone Park Carré Ivry, 26 Rue Robert Witchitz Bat. G2, 94200 Ivry-sur-Seine Vitry-sur-Seine

Visite de l’entreprise LeLabPlus Jeudi 20 novembre, 14h00 Capstone Park Carré Ivry, 26 Rue Robert Witchitz Bat. G2, 94200 Ivry-sur-Seine Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-20T14:00:00+01:00 – 2025-11-20T17:00:00+01:00

Fin : 2025-11-20T14:00:00+01:00 – 2025-11-20T17:00:00+01:00

LELABPLUS accompagne les marques de mode haut de gamme vers une production plus durable, technologique et responsable. L’entreprise s’appuie sur trois piliers complémentaires :

Éco-conception textile : intégration de matériaux recyclés, procédés à faible impact environnemental et logique de circularité.

Production intelligente : optimisation des processus grâce à la modélisation 3D et à l’intelligence artificielle pour réduire les déchets et améliorer la qualité.

Formation et transfert de compétences : programmes certifiés QUALIOPI pour sensibiliser les professionnels aux enjeux de la mode durable et diffuser des savoir-faire innovants.

Visite de LELABPLUS par des élèves du lycée professionnel Camille Claudel, issus des filières Métiers de la Mode.