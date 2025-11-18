Visite de l’entreprise LIEBHERR FRANCE SAS LIEBHERR FRANCE SAS Colmar
Visite de l’entreprise LIEBHERR FRANCE SAS LIEBHERR FRANCE SAS Colmar mardi 18 novembre 2025.
Visite de l’entreprise LIEBHERR FRANCE SAS Mardi 18 novembre, 09h00 LIEBHERR FRANCE SAS Collectivité européenne d’Alsace
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-11-18T09:00:00 – 2025-11-18T11:00:00
Fin : 2025-11-18T09:00:00 – 2025-11-18T11:00:00
Visite de l’entreprise par des demandeurs d’emploi
LIEBHERR FRANCE SAS 2 avenue Joseph Rey, 68000 COLMAR Colmar 68000 Collectivité européenne d’Alsace Grand Est
Visite d’une entreprise industrielle