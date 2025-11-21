Visite de l’entreprise LIEBHERR-MINING EQUIPMENT COLMAR SAS LIEBHERR MINING EQUIPMENT ALSACE SAS Colmar
Visite de l’entreprise LIEBHERR-MINING EQUIPMENT COLMAR SAS Vendredi 21 novembre, 14h00 LIEBHERR MINING EQUIPMENT ALSACE SAS Collectivité européenne d’Alsace
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-11-21T14:00:00 – 2025-11-21T16:00:00
Visite de l’entreprise par des étudiants en 2ème année Méca de l’ENSISA
LIEBHERR MINING EQUIPMENT ALSACE SAS 49 rue Willi Liebherr, 68025 COLMAR Colmar 68000 Collectivité européenne d’Alsace Grand Est
Visite d’entreprise