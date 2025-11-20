Visite de l’entreprise M-EXTEND Acigné – Agence RENNES NORD Acigné Jeudi 20 novembre, 08h00 Ille-et-Vilaine

Semaine de l’Industrie : Découvrez M-EXTEND à Acigné , fabricant d’équipements de manutention pour les agriculteurs.

Semaine de l’Industrie : Découvrez M-EXTEND à Acigné , fabricant d’équipements de manutention pour les agriculteurs. Vous êtes soudeur, usineur, monteur, magasinier ou peintre industriel ? Ne manquez pas l’opportunité de rencontrer M-EXTEND lors de la Semaine de l’Industrie ! Au programme : Prise d’informations sur les métiers et les opportunités. Visite de l’entreprise et rencontres avec les recruteurs pour échanger sur vos compétences et vos projets. Pourquoi venir ? Découvrez une entreprise f

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-20T08:00:00.000+01:00

Fin : 2025-11-20T11:00:00.000+01:00

1

https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/512119

Acigné – Agence RENNES NORD 35690 Acigné Acigné 35690 Ille-et-Vilaine