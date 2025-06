Visite de l’entreprise Maison Bonnefoy – Les Villettes 30 juillet 2025 10:00

Haute-Loire

Visite de l’entreprise Maison Bonnefoy 6 rue du stade Les Villettes Haute-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : Mercredi 2025-07-30 10:00:00

La Maison Bonnefoy vous ouvre les portes de son atelier de fabrication artisanale, découvrez les secrets de notre savoir-faire ancestral et de nos accessoires de mode 100% made in France. Bonnets, gants, écharpes, plaids Réservation à l’Office de Tourisme

6 rue du stade

Les Villettes 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 03 14

English :

Maison Bonnefoy opens the doors of its artisanal workshop, and lets you in on the secrets of our ancestral know-how and 100% made-in-France fashion accessories. Hats, gloves, scarves, plaids Book at the Tourist Office

German :

Das Haus Bonnefoy öffnet Ihnen die Türen seiner handwerklichen Fertigungsstätte. Entdecken Sie die Geheimnisse unseres althergebrachten Know-hows und unserer Modeaccessoires, die zu 100 % Made in France sind. Mützen, Handschuhe, Schals, Plaids Reservierung im Fremdenverkehrsamt

Italiano :

La Maison Bonnefoy vi apre le porte del suo laboratorio tradizionale per farvi scoprire i segreti del nostro savoir-faire ancestrale e dei nostri accessori moda 100% made in France. Cappelli, guanti, sciarpe, plaid Prenotate presso l’Ufficio del Turismo

Espanol :

La Maison Bonnefoy le abre las puertas de su taller tradicional para que descubra los secretos de nuestro saber hacer ancestral y nuestros accesorios de moda 100% made in France. Sombreros, guantes, bufandas, plaids Reserve en la Oficina de Turismo

