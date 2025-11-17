Visite de l’entreprise Metalhom Metalhom Brognard

Visite de l’entreprise Metalhom Lundi 17 novembre, 14h00 Metalhom Doubs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-17T14:00:00+01:00 – 2025-11-17T16:00:00+01:00

Fin : 2025-11-17T14:00:00+01:00 – 2025-11-17T16:00:00+01:00

Métalhom cible les marchés de la tôlerie moyenne et lourde : pièces primaires et composants à forte valeur ajoutée technique intégrant tous process, toutes dimensions, toutes nuances d’acier à destination de constructeurs de biens d’équipements européens (marchés récurrents de petites et moyennes séries). METALHOM a débuté son activité en septembre 2013 avec 10 salariés, aujourd’hui elle compte plus de 115 salariés et a encore des embauches prévues dans le cadre de ses investissements et son extension..

Ainsi, IDEIS, mission locale du pays de Montbéliard, visitera l’entreprise avec un groupe d’une douzaine de jeunes demandeurs d’emplois afin de leur présenter les différents métiers liés à l’entreprise ainsi que les évolutions possibles dans ce corps de métiers souvent méconnu.

Metalhom 1126 all.Henri Hugoniot 25 600 Brognard Brognard 25600 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Présentation de l’entreprise et des métiers suivie d’une visite du site