Visite de l’entreprise MILTON ROY MILTON ROY Pont-Saint-Pierre mardi 18 novembre 2025.

Depuis 1936, Milton Roy accompagne les industriels et les collectivités du monde entier en proposant des solutions durables pour le dosage, transfert et mélange des fluides au service de leurs processus. Milton Roy développe, fabrique et commercialise des équipements pouvant contrôler tout type de fluides avec fiabilité, efficacité et précision : des produits clairs aux polymères hautement visqueux, des produits alimentaires aux produits les plus corrosifs, abrasifs ou toxiques.

MILTON ROY 10 grande rue 27360 Pont-Saint-Pierre 27360 Eure Normandie

Venez découvrir l’entreprise MILTON ROY lors de la Semaine de l’Industrie 2025