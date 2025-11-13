Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Visite de l’entreprise Norpaper Blendecques Norpaper Blendecques jeudi 13 novembre 2025.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-11-13T10:30:00+01:00 – 2025-11-13T12:00:00+01:00
Fin : 2025-11-13T10:30:00+01:00 – 2025-11-13T12:00:00+01:00

Leader français et producteur indépendant faisant partie des premiers producteurs européens, NorPaper est spécialisée dans la fabrication de TestLiner Blanc, un des composants de la caisse carton. Sur 2 sites de production, un dans le nord de la France, le deuxième à Nantes, la fabrication est réalisée à base de 100% de fibres cellulosiques de récupération.
Très attentive à l’emploi de ses collaborateurs et des voies de formation permettant d’accéder à ses métiers, elle proposera dans le cadre de la semaine de l’industrie une visite à destination des BTS CRSA 2eme année du Lycée Blaise Pascal de Longuenesse. L’objectif étant, en petits groupes, de décortiquer les process de fabrication de la pâte à papier jusqu’à la phase de transformation.

Norpaper rue jean Jaurès Blendecques Blendecques 62575 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « c.sacepe@ca-pso.fr »}]
