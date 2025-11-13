Visite de l’entreprise Norpaper Blendecques Norpaper Blendecques

Visite de l’entreprise Norpaper Blendecques Jeudi 13 novembre, 10h30 Norpaper Pas-de-Calais

Leader français et producteur indépendant faisant partie des premiers producteurs européens, NorPaper est spécialisée dans la fabrication de TestLiner Blanc, un des composants de la caisse carton. Sur 2 sites de production, un dans le nord de la France, le deuxième à Nantes, la fabrication est réalisée à base de 100% de fibres cellulosiques de récupération.

Très attentive à l’emploi de ses collaborateurs et des voies de formation permettant d’accéder à ses métiers, elle proposera dans le cadre de la semaine de l’industrie une visite à destination des BTS CRSA 2eme année du Lycée Blaise Pascal de Longuenesse. L’objectif étant, en petits groupes, de décortiquer les process de fabrication de la pâte à papier jusqu’à la phase de transformation.

