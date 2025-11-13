Visite de l’entreprise NORPAPER Norpaper Blendecques

Visite de l’entreprise NORPAPER Jeudi 13 novembre, 10h30 Norpaper Pas-de-Calais

L’entreprise Norpaper propose dans le cadre de la Semaine de l’industrie une visite de ses locaux (prodution pâte à papier, transformation…) à destination des BTS 2ème année sur la filière CRSA du Lycée Blaise Pascal de Longuenesse

Norpaper rue jean Jaurès Blendecques Blendecques 62575 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Visite de l’entreprise Norpaper Blendecques Industrie filière papier carton

