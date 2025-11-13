Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Visite de l’entreprise NORPAPER Norpaper Blendecques

Visite de l'entreprise NORPAPER Norpaper Blendecques

Visite de l’entreprise NORPAPER Norpaper Blendecques jeudi 13 novembre 2025.

Visite de l’entreprise NORPAPER Jeudi 13 novembre, 10h30 Norpaper Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-11-13T10:30:00+01:00 – 2025-11-13T12:00:00+01:00
Fin : 2025-11-13T10:30:00+01:00 – 2025-11-13T12:00:00+01:00

L’entreprise Norpaper propose dans le cadre de la Semaine de l’industrie une visite de ses locaux (prodution pâte à papier, transformation…) à destination des BTS 2ème année sur la filière CRSA du Lycée Blaise Pascal de Longuenesse

Norpaper rue jean Jaurès Blendecques Blendecques 62575 Pas-de-Calais Hauts-de-France
Visite de l’entreprise Norpaper Blendecques Industrie filière papier carton

Norpaper