Visite de l’entreprise NSN SOPRANZI à Heyrieux NSN SOPRANZI Heyrieux

Visite de l’entreprise NSN SOPRANZI à Heyrieux Mardi 18 novembre, 09h00 NSN SOPRANZI Charente-Maritime
Début : 2025-11-18T09:00:00+01:00 – 2025-11-18T11:00:00+01:00
Fin : 2025-11-18T09:00:00+01:00 – 2025-11-18T11:00:00+01:00
Les élèves du collège Le Grand Champ du Pont-de-Cheruy découvrent les métiers et savoir-faire de l’entreprise NSN SOPRANZI qui assure de manière intégrée la fabrication complète de pièces mécano-soudées. Spécialiste de l’aluminium et des alliages.
Visite des ateliers et rencontre avec les salariés.
NSN SOPRANZI 972, avenue du 19 Mars 1962 Heyrieux 38540
