Visite de l’entreprise Ô Bon Blé

Champigny en Rochereau Vienne

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15

fin : 2026-04-15

Date(s) :

2026-04-15

Plongez dans l’art de la fabrication de pâtes. Découvrez chaque étape de la création de vos pâtes préférées et savourez l’authenticité d’un savoir-faire unique !

Champigny en Rochereau 86170 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 08 42 15 contact@tourisme-hautpoitou.fr

English : Visite de l’entreprise Ô Bon Blé

Immerse yourself in the art of pasta-making. Discover every step in the creation of your favorite pasta and savor the authenticity of a unique savoir-faire!

