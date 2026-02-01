Visite de l’entreprise Ô Bon Blé Champigny en Rochereau
Visite de l’entreprise Ô Bon Blé Champigny en Rochereau mercredi 15 avril 2026.
Visite de l’entreprise Ô Bon Blé
Champigny en Rochereau Vienne
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15
fin : 2026-04-15
Date(s) :
2026-04-15
Plongez dans l’art de la fabrication de pâtes. Découvrez chaque étape de la création de vos pâtes préférées et savourez l’authenticité d’un savoir-faire unique !
Plongez dans l'art de la fabrication de pâtes. Découvrez chaque étape de la création de vos pâtes préférées et savourez l'authenticité d'un savoir-faire unique !
Champigny en Rochereau 86170 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 08 42 15 contact@tourisme-hautpoitou.fr
English : Visite de l’entreprise Ô Bon Blé
Immerse yourself in the art of pasta-making. Discover every step in the creation of your favorite pasta and savor the authenticity of a unique savoir-faire!
L’événement Visite de l’entreprise Ô Bon Blé Champigny en Rochereau a été mis à jour le 2026-01-28 par Office de Tourisme du Haut-Poitou