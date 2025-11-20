Visite de l’entreprise PAROLAI INDUSTRIE à Villard Bonnot ZA de la Grande Ile 38190 Villard-Bonnot Villard-Bonnot
Visite de l’entreprise PAROLAI INDUSTRIE à Villard Bonnot Jeudi 20 novembre, 09h00 ZA de la Grande Ile 38190 Villard-Bonnot Isère
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-11-20T09:00:00+01:00 – 2025-11-20T11:00:00+01:00
Fin : 2025-11-20T09:00:00+01:00 – 2025-11-20T11:00:00+01:00
Les élèves du collège Notre Dame de Sion à Grenoble découvrent les métiers et savoir-faire de l’entreprise PAROLAI INDUSTRIE,PME spécialisée dans la métallerie industrielle multi-matériaux et la tôlerie de précision.
Visite des ateliers et rencontre avec les salariés.
L’industrie ouvre ses portes
