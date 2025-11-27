VISITE DE L’ENTREPRISE PASQUIER : VISITE DE L’ATELIER DE FABRICATION PASQUIER Andrézieux-Bouthéon

VISITE DE L’ENTREPRISE PASQUIER : VISITE DE L’ATELIER DE FABRICATION Jeudi 27 novembre, 09h00 PASQUIER Loire

Visite de la chaîne de production des produits Pasquier fabriqués sur le site d’Andrezieux, du pétrin aux produits fini. Découvrez tout le process de fabrication des biscottes Pasquier et l’organisation d’une ligne de production.

PASQUIER bd Pierre Desgranges, 42160 Andrézieux Bouthéon Andrézieux-Bouthéon 42160 Loire Auvergne-Rhône-Alpes

