Visite de l’entreprise PERISCOP à Montbonnot 26, Avenue Jean Kuntzmann 38330 MONTBONNOT ST MARTIN Montbonnot-Saint-Martin
Visite de l’entreprise PERISCOP à Montbonnot 26, Avenue Jean Kuntzmann 38330 MONTBONNOT ST MARTIN Montbonnot-Saint-Martin jeudi 27 novembre 2025.
Visite de l’entreprise PERISCOP à Montbonnot Jeudi 27 novembre, 14h00 26, Avenue Jean Kuntzmann 38330 MONTBONNOT ST MARTIN Isère
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-11-27T14:00:00+01:00 – 2025-11-27T15:30:00+01:00
Fin : 2025-11-27T14:00:00+01:00 – 2025-11-27T15:30:00+01:00
Les élèves du Lycée Grésivaudan de Meylan visitent l’entreprise PERISCOP, prestataire de service en informatique, pilotage de projet, développement d’offres IA pour les entreprises.
Visite de l’entreprise et rencontre avec les salariés.
26, Avenue Jean Kuntzmann 38330 MONTBONNOT ST MARTIN 26, Avenue Jean Kuntzmann 38330 MONTBONNOT Montbonnot-Saint-Martin 38330 Isère Auvergne-Rhône-Alpes http://www.udimec.fr
L’industrie ouvre ses portes
UIMM