Visite de l’entreprise PLASTELEC PLASTELEC Louviers

Visite de l’entreprise PLASTELEC Vendredi 21 novembre, 11h00 PLASTELEC Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-21T11:00:00+01:00 – 2025-11-21T11:30:00+01:00

Fin : 2025-11-21T11:00:00+01:00 – 2025-11-21T11:30:00+01:00

Fabricant de résistances électriques industrielles.

PLASTELEC 33 RUE SAINT GERMAIN LOUVIERS Louviers 27400 Eure Normandie

Venez découvrir l’entreprise PLASTELEC lors de la Semaine de l’Industrie 2025