Visite de l’entreprise RADIALL à Voreppe Centr’Alp 38340 Voreppe Voreppe

Visite de l’entreprise RADIALL à Voreppe Mercredi 26 novembre, 13h30 Centr’Alp 38340 Voreppe Isère

Les demandeurs d’emploi visitent l’entreprise RADIALL, Expert en solutions d’interconnexion haute technologie.

Visite de l’entreprise et rencontre avec les salariés.

Centr'Alp 38340 Voreppe Isère

L’industrie ouvre ses portes

UIMM