Visite de l’entreprise RADIALL à Voreppe Centr’Alp 38340 Voreppe Voreppe
Visite de l’entreprise RADIALL à Voreppe Centr’Alp 38340 Voreppe Voreppe mercredi 26 novembre 2025.
Visite de l’entreprise RADIALL à Voreppe Mercredi 26 novembre, 13h30 Centr’Alp 38340 Voreppe Isère
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-11-26T13:30:00+01:00 – 2025-11-26T15:30:00+01:00
Fin : 2025-11-26T13:30:00+01:00 – 2025-11-26T15:30:00+01:00
Les demandeurs d’emploi visitent l’entreprise RADIALL, Expert en solutions d’interconnexion haute technologie.
Visite de l’entreprise et rencontre avec les salariés.
Centr’Alp 38340 Voreppe Centr’Alp 38340 Voreppe Voreppe 38340 Isère Auvergne-Rhône-Alpes http://www.udimec.fr
L’industrie ouvre ses portes
UIMM