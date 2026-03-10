Visite de l’entreprise René Pierre René Pierre Crissey

Visite de l’entreprise René Pierre

René Pierre 18 Rue du Consier Crissey Saône-et-Loire

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 11:00:00

fin : 2026-04-17 12:00:00

Date(s) :

2026-04-17 2026-07-17

René Pierre, fondée en 1952, est une marque emblématique dans le monde du billard, créant des billards français et américains alliant qualité de jeu et design. Elle se distingue également par ses baby-foot, réputés mondialement pour leur convivialité et leur modernité. .

René Pierre 18 Rue du Consier Crissey 71530 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 48 37 97 officedetourisme@achalon.com

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English : Visite de l’entreprise René Pierre

L’événement Visite de l’entreprise René Pierre Crissey a été mis à jour le 2026-03-10 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I