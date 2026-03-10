Visite de l’entreprise René Pierre René Pierre Crissey
Visite de l’entreprise René Pierre René Pierre Crissey vendredi 17 avril 2026.
Visite de l’entreprise René Pierre
René Pierre 18 Rue du Consier Crissey Saône-et-Loire
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 11:00:00
fin : 2026-04-17 12:00:00
Date(s) :
2026-04-17 2026-07-17
René Pierre, fondée en 1952, est une marque emblématique dans le monde du billard, créant des billards français et américains alliant qualité de jeu et design. Elle se distingue également par ses baby-foot, réputés mondialement pour leur convivialité et leur modernité. .
René Pierre 18 Rue du Consier Crissey 71530 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 48 37 97 officedetourisme@achalon.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Visite de l’entreprise René Pierre
L’événement Visite de l’entreprise René Pierre Crissey a été mis à jour le 2026-03-10 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I