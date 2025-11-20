Visite de l’entreprise RIVOIRE à Reventin-Vaugris ZA du Curtil 38121 Reventin-Vaugris Reventin-Vaugris

Visite de l’entreprise RIVOIRE à Reventin-Vaugris Jeudi 20 novembre, 09h30 ZA du Curtil 38121 Reventin-Vaugris Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-20T09:30:00+01:00 – 2025-11-20T11:30:00+01:00

Fin : 2025-11-20T09:30:00+01:00 – 2025-11-20T11:30:00+01:00

Les élèves du collège Grange à Seyssuel découvrent les métiers et savoir-faire de l’entreprise RIVOIRE, solutions industrielles.

Visite de l’entreprise et rencontre avec les salariés.

ZA du Curtil 38121 Reventin-Vaugris Isère Auvergne-Rhône-Alpes http://www.udimec.fr

L’industrie ouvre ses portes

UIMM