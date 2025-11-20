Visite de l’entreprise ROCK and WALL les buclets, 39400 MORBIER Morbier

Le dispositif CLEE (Comité Local Ecole Entreprise) permet aux élèves de troisième de visiter des entreprises. Dans ce cadre, les élèves du collège du territoire Haut-Jura Arcade communauté vont pouvoir visiter la société ROCK and WALL.

les buclets, 39400 MORBIER route des buclets, 39400 morbier Morbier 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté

visite des élèves de 3ieme dans le cadre des clés de l’industrie