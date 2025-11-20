Visite de l’entreprise SAFET EMBAMET SAFET EMBAMET Verneuil d’Avre et d’Iton

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-20T14:00:00 – 2025-11-20T16:00:00

Fin : 2025-11-20T14:00:00 – 2025-11-20T16:00:00

SAFET EMBAMET a été créée en 1925 et rachetée par le groupe MASSILLY en 2006. Le groupe Massilly est un groupe familial qui emploie 2000 personnes dans 24 sociétés implantées en France et à l’étranger, exclusivement sur les marchés des emballages métalliques. SAFET EMBAMET est une entreprise du secteur de la métallurgie dont l’activité principale est la fabrication d’emballages métalliques pour l’industrie alimentaire (bidons sirop, boîtes de conserve) et non alimentaire (emballages industriels : bidons d’huile, seaux de peinture …).

SAFET EMBAMET rue porte de breteuil verneuil sur avre Verneuil d'Avre et d'Iton 27130 Verneuil-sur-Avre Eure Normandie

Venez découvrir l’entreprise SAFET EMBAMET lors de la Semaine de l’Industrie 2025