Visite de l’entreprise SAFRAN SAINT MARCEL SAFRAN Saint-Marcel jeudi 20 novembre 2025.

Début : 2025-11-20T10:00:00+01:00 – 2025-11-20T11:30:00+01:00

Fin : 2025-11-20T10:00:00+01:00 – 2025-11-20T11:30:00+01:00

SAFRAN ELECTRONICS & DEFENSE est l’un des plus grands fournisseurs mondiaux de produits technologiquement avancés pour l’aéronautique et la défense. Nous concevons, fabriquons et entretenons des systèmes et composants et fournissons des solutions intégrées pour les avions, hélicoptères et autres plates-formes commerciaux, régionaux, professionnels et militaires. Nous sommes également un fournisseur majeur des programmes spatiaux internationaux.

SAFRAN 43 rue des prés saint marcel Saint-Marcel 27950 Eure Normandie

Venez découvrir l’entreprise SAFRAN SAINT MARCEL lors de la Semaine de l’Industrie 2025